El papa pide en Mónaco evitar basar la vida social sobre la producción de la riqueza

El pontífice destacó que en el pequeño pero rico Principado de Mónaco viven monegascos, franceses, italianos y personas de muchas otras nacionalidades, "un pequeño estado cosmopolita, en el que a la variedad de procedencias se asocian también otras diferencias de tipo socioeconómico".

Y dijo que en la Iglesia, tales diferencias nunca se convierten en ocasión de división en clases sociales", en su discurso ante el príncipe Alberto II, la princesa Charlene y otros miembros de la familia Grimaldi, como Carolina de Mónaco.

En este Estado que tiene el catolicismo como religión de Estado, el pontífice estadounidense instó a la Iglesia católica también a defender y a promover "la vida de todo hombre y de toda mujer desde su concepción hasta su fin natural".

El pasado noviembre, Alberto II rechazó firmar la ley que pretendía legalizar el aborto en el Principado, después de que el Consejo Nacional aprobase una reforma para promulgar esta norma.

León XIV también pidió a los católicos que "ofrezcan nuevos mapas de orientación capaces de frenar aquellos impulsos del secularismo que corren el riesgo de reducir al hombre al individualismo y de fundar la vida social sobre la producción de la riqueza".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y se preguntó: "¿Estamos realmente defendiendo al ser humano? ¿Estamos protegiendo la dignidad de la persona en la protección de la vida en todas sus fases? ¿Es realmente justo y está inspirado en la solidaridad el modelo económico y social vigente?".