El presidente iraní advierte de una respuesta firme por los ataques a sus infraestructuras

“Hemos reiterado en múltiples ocasiones que Irán no realiza ataques preventivos, pero responderemos con firmeza al enemigo criminal ante cualquier ataque contra infraestructuras y centros económicos”, aseguró Pezeshkian en un mensaje en la red social X.
El mandatario iraní además instó a los países de la región de Oriente Medio a que no permitan que Israel y EE.UU. lancen ataques contra Irán desde sus territorios.
“Si buscan desarrollo y seguridad, no permitan que nuestros enemigos dirijan la guerra desde sus territorios”, afirmó Pezeshkian.
Sus declaraciones se producen un día después de los ataques israelí-estadounidenses contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.
Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní también amenazó con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio en represalia contra estas dos infraestructuras industriales de Irán.
“Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡esperen!”, advirtió en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Mayid Musavi.