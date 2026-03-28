El Raiffeisen Bank anuncia la compra del Garanti Bank Romania, una filial del BBVA

"Esta transacción es un importante paso estratégico en uno de los mercados bancarios más atractivos en Europa Central y Oriental, en un país que conocemos muy bien", señaló el presidente de RBI, Johann Strobl, en un comunicado.

Raiffeisen Bank "probablemente ascenderá a ser el tercer mayor banco en Rumanía", precisa el banco en su nota, al basarse en las cuotas de mercado del primer semestre de 2025.

El Raiffeisen pasa así del quinto al tercer puesto en este país de 19 millones de habitantes, el más grande de los Balcanes, solo por detrás de la Banca Transilvania y el BCR, controlado por el también austríaco Erste Group.

La transacción anunciada hoy está sujeta a las aprobaciones regulatorias y su cierre se espera para el cuarto trimestre de este año.

"El RBI dispone de una fuerte dotación de capital y aspira tanto a un crecimiento orgánico como también a uno a través de adquisiciones en sus mercados principales", explicó Strobl.

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El RBI pretende fusionar las sociedades adquiridas con sus correspondientes unidades rumanas para realizar las sinergias operativas y de costes identificadas, con el objetivo de fortalecer la posición del RBI en el mercado bancario rumano.

Garanti Bank Romania presentaba a finales de 2025 un balance total de unos 4.000 millones de euros, lo que corresponde a una cuota de mercado de aproximadamente el 2 %.

Las filiales rumanas del RBI presentaban a finales de 2025 un balance conjunto de unos 17.500 millones de euros y atendían a 2,3 millones de clientes, agregó la entidad austríaca en el comunicado.

Hace varias semanas la prensa rumana aseguraba ya que Raiffeisen se impuso con su oferta frente a las del holandés ING y el italiano Intesa Sanpaolo, que también se habrían interesado por comprar Garanti Bank Romania después de que el BBVA decidiera volverlo a poner a la venta a finales de 2025.

Presente en Rumanía desde 1998, el Garanti Bank Romania ha desarrollado desde entonces una cartera de productos y servicios bancarios para diversos segmentos de negocio: minoristas, pymes y grandes empresas.