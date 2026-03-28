Eurodiputada Salis denuncia controles policiales en Roma antes de acudir a manifestación

Según Salis, el registro policial se llevó a cabo en previsión de la manifestación de hoy en protesta contra la guerra, la administración de Donald Trump y de Giorgia Meloni y se trató de controles preventivos consecuencia de la reciente aprobación por parte del gobierno del llamado paquete de seguridad.

De hecho, una de las disposiciones aprobadas por el gobierno italiano permite a la policía detener a personas sospechosas en las horas previas a manifestaciones consideradas de alto riesgo, con el fin de prevenir enfrentamientos.

La Policía italiana ha aumentado las medidas de seguridad ya que teme que puedan producirse enfrentamientos durante la manifestación en Roma.

Aunque la Policía declaró a ANSA que el control a Salis se realizó como un acto obligatorio en respuesta a una denuncia sobre Salis procedente de otro país europeo, aunque no especificó el motivo de la denuncia ni a qué país europeo se refería.

Salis está acusada en Hungría de atacar a manifestantes neonazis en Budapest en 2023, un cargo que siempre ha negado, y estuvo encarcelada allí durante varios meses, pero el juicio está suspendido debido a la inmunidad de Salis como eurodiputada.

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Los líderes de AVS, Angelo Bonelli y Nicola Fratoianni, afirmaron que "es inaceptable que en Italia, un parlamentario sea sometido a controles preventivos. ¿Acaso el gobierno de Meloni ha decidido someter a los parlamentarios de la oposición a estos controles? Todavía no nos hemos convertido en la Hungría de Orbán, ni tenemos intención de hacerlo. Exigimos aclaraciones al ministro del Interior".