Expansión oficialista en regiones se definirá en segundas vueltas electorales en Bolivia

Al igual que en la elección presidencial, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Hasta este sábado, el cómputo oficial concluyó al 100 % en siete regiones, confirmando que los gobernadores de La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni se elegirán en segunda vuelta el próximo 19 de abril, entre los candidatos de la alianza oficialista Patria y postulantes de otras agrupaciones políticas.

En La Paz, región donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo nacionales, el candidato oficialista Luis Revilla, exalcalde de la ciudad homónima, logró el 20,02 % y disputará la gobernación con René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP), que obtuvo el 9,18 % de la votación.

El cierre del cómputo en la región andina de Potosí y en la amazónica Pando confirmaron la información preliminar ofrecida el domingo, tras la votación, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la victoria en primera vuelta de René Joaquino, de la Alianza Social (42,15 %) y de Gabriela de Paiva, de la alianza Libre (46,93 %), respectivamente.

Aunque en Santa Cruz, la región más poblada del país, todavía no terminó el cómputo, el avance a más del 96 % muestra una inminente segunda vuelta entre el excandidato vicepresidencial de Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos, como lo anticipó el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

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Velasco fue el compañero de fórmula del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) en las elecciones generales de 2025 que ganó Paz y la alianza Libre es la principal fuerza opositora en el Parlamento nacional.

El candidato oficialista y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quedó tercero.

En Cochabamba, la tercera región más poblada, el cómputo a más del 99 % muestra un también inminente triunfo en primera vuelta del exsenador Leonardo Loza, afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), con un 40,39 % frente al 23,44 % de Sergio Rodríguez, de APB Súmate.

En cuanto a las alcaldías de las nueve capitales regionales y El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, el cómputo oficial ratificó los datos preliminares que indicaron que la coalición oficialista solamente ganó en Trinidad, capital de la región amazónica de Beni.

A diferencia de los gobernadores, los alcaldes se eligen por mayoría simple.

Tras la votación del domingo, el presidente Paz felicitó en un mensaje en redes sociales a las nuevas autoridades electas y aseguró que ahora "toca trabajar por el desarrollo y la autonomía" de las regiones.

Paz también expresó su deseo de que "este nuevo ciclo sea de trabajo conjunto por un país más unido y próspero".

El órgano electoral tiene plazo hasta este domingo para concluir el cómputo oficial y proclamar los resultados finales de las elecciones regionales y municipales, en las que los bolivianos votaron para elegir a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales.

Las segundas vueltas están previstas para el próximo 19 de abril.