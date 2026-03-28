FMI acuerda desembolsar 1.210 millones a Pakistán para proteger su economía ante la crisis

El pacto, confirmado este sábado por el Ministerio de Finanzas paquistaní a través de un mensaje en la red social X, está sujeto a la aprobación formal del Directorio Ejecutivo del FMI.

Una vez ratificado, Pakistán tendrá acceso a unos 1.000 millones de dólares bajo la tercera revisión del Servicio Ampliado del FMI (EFF, por sus siglas en inglés) y a otros 210 millones de dólares a través del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF).

Con este tramo, el total de desembolsos acumulados para el país alcanzará los 4.500 millones de dólares.

La jefa de la misión del FMI, Iva Petrova, indicó en un comunicado que, pese a la recuperación económica experimentada en el inicio del actual año fiscal, "el conflicto en Oriente Medio, arroja un nubarrón sobre las perspectivas".

"Los precios volátiles de la energía y unas condiciones financieras globales más estrictas corren el riesgo de ejercer una presión al alza sobre la inflación y lastrar el crecimiento y la balanza por cuenta corriente", advirtió Petrova.

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El documento insta al Banco Estatal de Pakistán (SBP) a mantener una política restrictiva y estar "preparado para subir los tipos de interés si se intensifican las presiones sobre los precios o aumentan las expectativas de inflación", derivadas del encarecimiento global de los alimentos y el combustible.

En cuanto al sector energético, el FMI recomienda eliminar las ayudas estatales.

"Los subsidios a los precios de la energía deben evitarse, dada su regresividad, sus altos costes fiscales y su impacto distorsionador", señaló.

La sostenibilidad del sistema eléctrico debe mantenerse mediante "ajustes tarifarios oportunos que garanticen la recuperación de costes" y la privatización de las compañías de generación ineficientes.