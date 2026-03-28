Israel bombardea la sede naval iraní y otras instalaciones militares

Según el comunicado militar, unos 50 cazas de la Fuerza Aérea israelí atacaron esta sede "responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de una amplia gama de armamento naval", entre los que enumera buques de superficie y submarinos, equipos tripulados y no tripulados, y otras armas.

Además, el Ejército israelí sostuvo haber impactado otras instalaciones vinculadas a la fabricación de sistemas de defensa y armas.

Se desconoce la cifra total de fallecidos en la República Islámica por los ataques de Israel y Estados Unidos, ya que sus autoridades no actualizan el recuento oficial desde principios de marzo, cuando lo situaron en 1.230 personas.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra murieron al menos 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, contando dos muertos por Hizbulá, a un total de 18 personas. También cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un ataque iraní en Cisjordania ocupada, donde no hay refugios o sirenas.

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Además, un hombre falleció en el norte de Israel tras ser alcanzado, por error, por fuego israelí, según esclareció una investigación castrense.