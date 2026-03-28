Israel concluye una nueva ola de bombardeos en Teherán

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron una nueva oleada de ataques contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", sostiene la nota castrense, sin especificar objetivos concretos.

Ayer viernes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ya había advertido de que iban a "intensificar y expandir" sus ataques contra el país persa.

"A pesar de las advertencias, los ataques (iraníes) continuaron, por lo que los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Irán se intensificarán y expandirán a otros objetivos y zonas que permitan al régimen fabricar y operar armas contra ciudadanos israelíes", afirmó el ministro en una declaración grabada.

Se desconoce la cifra total de fallecidos en la República Islámica por los ataques de Israel y Estados Unidos, ya que sus autoridades no actualizan el recuento oficial desde principios de marzo, cuando los situaron en 1.230.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra murieron al menos 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles.

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La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, en colaboración con el grupo chií libanés Hizbulá, a 18 personas. A ellas se suman además cuatro mujeres palestinas fallecidas por el impacto de un explosivo durante un ataque iraní en Cisjordania.

Además, un hombre falleció en el norte de Israel por fuego amigo del Ejército israelí.