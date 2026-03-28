Israel mata a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá en el Líbano

"Ayer (viernes), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) llevaron a cabo un ataque de precisión en Beirut y eliminaron a Ayub Huseín Yaacub, un alto cargo en la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá", recoge el comunicado castrense.

En el ataque murió también Yaser Mohamed Mubarak, miembro de la misma unidad y que "simultáneamente tenía una posición en la unidad de cohetes de Hizbulá", añade el Ejército.

Las fuerzas armadas atribuyen a Yaacub haber formado también parte de la unidad de cohetes previamente y haber tomado parte en la dirección de ataques a territorio israelí.

Aunque detalló la labor de la unidad de cohetes, el Ejército israelí no especificó cuál es la de la Unidad de Comunicaciones de Hizbulá.

A lo largo de la tarde del viernes, el Ejército anunció al menos dos oleadas de bombardeos (una por la tarde y otra por la noche) contra objetivos de Hizbulá en la capital libanesa.

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El recuento de muertos por la campaña de ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes superó el viernes los 1.142 y el de heridos los 3.315, según datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En el norte de Israel han muerto dos personas por el impacto de cohetes de Hizbulá (la última, un hombre de 43 años en Nahariya, el jueves). Además, las fuerzas armadas israelíes mataron por error a un hombre en un disparo de artillería en la localidad fronteriza de Misgav Am.