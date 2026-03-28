Jamaica recibirá 50 millones de dólares para la resiliencia climática de los agricultores

El proyecto, titulado 'ADAPT Jamaica: Mejora de la resiliencia al cambio climático de los pequeños agricultores vulnerables en el centro de Jamaica', fue aprobado el viernes durante la cuadragésima cuarta reunión de la Junta del FVC en su sede en Songdo, Corea del Sur.

Según explicó en un comunicado en su portal el FVC, el proyecto se centra en las zonas donde los riesgos climáticos y los desafíos para la seguridad alimentaria son más graves debido a la mayor frecuencia de huracanes, las sequías más prolongadas y las precipitaciones cada vez más irregulares.

El proyecto también se enfoca en peligros en países donde ya están reduciendo los rendimientos, aumentando la pérdida de alimentos y amenazando los medios de subsistencia rurales en todo el país.

Tras el anuncio el ministro de Agricultura, Pesca y Minería de Jamaica, Floyd Green, afirmó que la aprobación del proyecto era oportuna y fundamental para su país, pues los agricultores jamaiquinos enfrentan "sequías más intensas, huracanes más fuertes y riesgos de producción cada vez mayores".

"Esta inversión nos permite pasar de la respuesta a la resiliencia mediante el fortalecimiento de la infraestructura, la ampliación del acceso a tecnologías climáticamente inteligentes y la mejora de la forma en que los agricultores producen, almacenan y comercializan los alimentos", afirmó.

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"Es un paso decisivo para garantizar los sistemas alimentarios de Jamaica para el futuro", enfatizó.

Cofinanciado por el Fondo de Inversión Social de Jamaica, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Minería de Jamaica, el Banco de Desarrollo de Jamaica y la FAO, el proyecto llegará a más de 700.000 beneficiarios en seis distritos de Jamaica, responsables de casi el 70 % de la producción nacional de alimentos del país.

Esta iniciativa se basa en un proyecto anterior del FVC, liderado por la FAO, para la preparación de proyectos que financió estudios de viabilidad cruciales y análisis específicos del sitio para ADAPT Jamaica.

"Esta decisión subraya la confianza que el Fondo Verde para el Clima y el Gobierno de Jamaica depositan en la capacidad de la FAO para ofrecer soluciones a los múltiples desafíos que enfrenta el país", aseguró, por su parte, el director general de la FAO, QU Dongyu.

Para Dongyu, el proteger a los agricultores vulnerables e invertir en sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes "es una de las decisiones más acertadas que podemos tomar en materia de acción climática".

Además, la misma contribuye a lograr los cuatro objetivos mejores que propone la FAO: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y mejor calidad de vida, sin dejar a nadie atrás.

El sector agrícola de Jamaica aporta aproximadamente el 7% del PIB y sustenta a cerca del 18% de la población.

Los pequeños agricultores cultivan principalmente tubérculos, legumbres, hortalizas y frutas, a menudo en parcelas de ladera que dependen de la lluvia.

Sin embargo, la agricultura sigue siendo uno de los sectores de Jamaica más afectados por el cambio climático, pues en los pasados dos años, varios huracanes han provocado daños en sobre 7.000 millones de dólares, de los cuales 30 millones han sido en pérdidas agrícolas.