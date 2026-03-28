La OEACP busca tener voz y relevancia en un mundo que "se ha convertido en una jungla"

"El mundo se ha convertido en una jungla, donde cualquier superpotencia invoca un derecho que no existe a la luz del derecho internacional: el del ataque preventivo", subrayó Lourenço en la inauguración de la XI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la OEACP, que se celebra en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, hasta este domingo.

"Este fue el caso en Irak, donde no se demostró nada, y ahora en Irán", subrayó el presidente angoleño, en referencia a la invasión de Irak en 2003, justificada por la coalición liderada por EE.UU. por la amenaza de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, y a la guerra desatada hace un mes por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ante ese escenario, Lourenço abogó por que la OEACP tenga "una voz activa y un papel relevante en la solución de los principales problemas globales para garantizar que nuestros puntos de vista se tengan en cuenta en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que amenazan la seguridad y la paz mundiales".

En la ceremonia de inauguración de la cumbre, que se desarrolla bajo el lema "Una OEACP transformada y renovada en un mundo cambiante", el líder angoleño cedió al presidencia rotatoria de la organización a su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Obiang indicó que los países de la OEACP afrontan "múltiples desafíos", entre los que citó "las tensiones geopolíticas, la persistencia de conflictos armados, los efectos del cambio climático, las crisis del sistema alimentario, las incertidumbres del sistema económico mundial y el impacto acelerado de la revolución digital".

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"Ante estos fenómenos, nuestra organización está llamada a alzar su voz. Representamos a 79 Estados miembros, que en conjunto agrupan a cientos de millones de habitantes de África, el Caribe y el Pacífico", subrayó el mandatario ecuatoguineano, el presidente que más tiempo lleva en el poder del mundo, pues gobierna desde 1979.

En su opinión, "sólo a través de la unidad y la concertación política, podremos responder eficazmente a los desafíos globales y contribuir a una gobernanza mundial más justa y equilibrada".

En un videomensaje, el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, advirtió de la "crisis del multilateralismo" en un "mundo cambiante" y enfatizó que la OEACP debe seguir siendo una "voz moral" frente a las injusticias.

Creada en 1975, la OEACP tiene como objetivo el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en sus Estados miembros, así como su mayor integración en la economía mundial.