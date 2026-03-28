Maldivas comunica al Reino Unido que no reconoce la entrega de islas Chagos a Mauricio

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, dijo a la cadena británica BBC que así lo ha comunicado en dos mensajes escritos y una llamada al vice primer ministro británico David Lammy.

El presidente Muizzu dijo que su Gobierno "utilizará todas las vías disponibles para llevar el caso" a la Corte Internacional de Justicia -habilitada para dirimir disputas territoriales- y que "usará todos los medios legales para proteger sus intereses nacionales".

La oposición de Maldivas añade más complejidad a este polémico tratado de entrega -aún no ratificado-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo haya criticado ferozmente calificándolo de "estúpido".

En el caso de Trump, su oposición estriba en que en las islas Chagos se encuentra la base conjunta británico-estadounidense de Diego García, en el islote del mismo nombre, una base considerada vital para a asegurar a la aviación estadounidense un punto de partida para operaciones en todo el sur de Asia.

Y aunque el tratado entre el Reino Unido y Mauricio permite mantener esa base durante 99 años más desde su cambio de soberanía, la situación actual de la guerra, más la presión de Trump y las amenazas de Mauricio de acudir a la CIJ, por no mencionar la oposición de parte de la población de Chagos a ese trato, hacen pensar que la ratificación del acuerdo va a ponerse en pausa por el momento, según varios medios británicos.