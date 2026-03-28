México confirma que embarcaciones desaparecidas en el Caribe arribaron seguras a Cuba

En un mensaje en su cuenta de X, la Semar confirmó que se mantuvo en seguimiento y coordinación con las autoridades para el arribo de los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria para Cuba y que desde el jueves, por la pérdida de comunicación, estaban desaparecidos con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

La institución militar actualizó esta información luego de que, por la mañana de este sábado, anunció el hallazgo de estas dos embarcaciones que zarparon de Isla Mujeres, cerca de Cancún, el pasado 21 de marzo para trasladar el último cargamento del convoy ‘Nuestra América’, una iniciativa humanitaria que ha estado brindando ayuda a Cuba ante el bloqueo petrolero estadounidense.

Y es que el jueves 26 de marzo, la Semar activó un plan de búsqueda y rescate para ubicar dichos veleros que tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo.

Aunque las autoridades mexicanas no ofrecieron detalles sobre la situación de la tripulación, medios nacionales han indicado que fueron encontrados en buen estado de salud.

En su conferencia de prensa del viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la operación de búsqueda y rescate seguía en pie e informó que los tripulantes, que se identificaban como activistas, habían perdido comunicación en altamar.

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Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero que logró arribar a Cuba, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas.

Estos dos veleros formaban parte del convoy que buscaba entregar ayuda ante el deterioro económico y energético en Cuba, que atraviesa una de las crisis más graves de su historia.