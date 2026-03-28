Muere un niño y sus padres resultan heridos en un ataque ucraniano en Rusia

Según Mijaíl Yevráev, el gobernador local, en total durante la noche pasada en la región fueron derribados más de 30 drones enemigos.

El ataque dañó varias casas particulares y una instalación comercial, escribió el gobernador en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Los padres del niño fallecido fueron hospitalizados en estado grave.

Además del matrimonio, los drones hirieron a otra lugareña, residente en una casa adyacente.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, del derribo de 155 drones durante la noche pasada sobre más de 15 regiones y la península de Crimea.