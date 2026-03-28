Pakistán reúne a Arabia Saudí, Turquía y Egipto mientras intenta mediar entre EEUU e Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores detalló en un comunicado que el viaje se produce por invitación del viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar.

Durante su estancia en Islamabad, los diplomáticos mantendrán "discusiones profundas sobre una serie de cuestiones, incluidos los esfuerzos para reducir las tensiones en la región", y celebrarán un encuentro con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

La delegación está formada por el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud (Arabia Saudí), Hakan Fidan (Turquía) y Badr Abdelatty (Egipto).

Según la nota oficial, "Pakistán valora enormemente sus relaciones con los países hermanos" y esta visita "proporcionará una oportunidad para fortalecer aún más la cooperación y coordinación de Pakistán con estos países en áreas multifacéticas de interés mutuo".

Esta cumbre ministerial en Islamabad se produce en el contexto de la mediación que intenta ejercer Pakistán entre Estados Unidos e Irán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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El Gobierno paquistaní envió esta misma semana a Teherán una propuesta de paz de 15 puntos redactada por Washington, una iniciativa diplomática que cuenta con el respaldo directo de Turquía y Egipto, quienes también han actuado como canales de contención.

El conflicto puede tener efectos para Islamabad, ya que Pakistán y Arabia Saudí están vinculados por un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA), firmado en septiembre de 2025, que obliga a Islamabad a asistir militarmente a Riad en caso de ataque.

Según la cadena CNN esta semana, la Casa Blanca trabaja para organizar una reunión este mismo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y representantes de la República Islámica de Irán, una posibilidad de diálogo directo que, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente por Islamabad o Irán.