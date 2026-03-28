Presidente luso defiende modernizar Fuerzas Armadas ante contexto internacional "exigente"

Seguro, que asumió el cargo a comienzos de este mes, realizó estas declaraciones durante la ceremonia de presentación de las Fuerzas Armadas al nuevo mandatario, que ejerce también de comandante supremo, en un acto celebrado en Santarém (unos 85 kilómetros al norte de Lisboa).

"La comunidad internacional atraviesa un periodo de mutaciones profundas, de una potencial fragmentación política, de erosión del derecho internacional, de intentos de socavar las organizaciones multilaterales y de un preocupante resurgimiento de conflictos armados de alta intensidad, con expresión más reciente en Europa y en Oriente Próximo", planteó Seguro.

A estos desafíos, agregó, se suman otros de alcance global, como el cambio climático y las catástrofes naturales, la emergencia de tecnologías "disruptivas", las presiones demográficas y los flujos migratorios y la "creciente competición por recursos energéticos y naturales críticos".

"Se trata de un contexto complejo, dinámico y de riesgo añadido que exige de los Estados una actitud más asertiva en las Fuerzas Armadas, un nivel de preparación y modernización sin precedentes. Por eso, quiero dejar claro que las Fuerzas Armadas pueden contar con mi total apoyo en el refuerzo que se pretende", aseveró Seguro, quien recordó los compromisos de Portugal con la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Aun así, matizó que esta modernización debe impulsarse por medio de una "inversión inteligente" que ponga en valor la industria nacional y genere riqueza y mejores empleos para reforzar tanto la economía como la defensa de Portugal, y que mejore además las condiciones de trabajo de los militares.

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Y añadió: "Modernizar no consiste solamente en adquirir medios, es cuidar de nuestras mujeres y hombres al servicio de Portugal, es mejorar las condiciones, valorizar carreras, garantizar previsibilidad y dignidad a quien sirve a nuestro país".

Para reforzar su postura, Seguro indicó que el primer Consejo de Estado -un órgano consultivo de la Presidencia- que ha convocado, previsto para el 17 de abril, tratará sobre la seguridad y defensa.

Aclaró además que este impulso "serio y equilibrado" no debe olvidar otras necesidades nacionales, "en particular en las áreas sociales".

Este acto, en el que se celebró un desfile militar, tuvo lugar en Santarém, que tiene una relevancia especial en la historia portuguesa, ya que fue el punto de salida de una de las unidades militares que participaron en la Revolución de los Claveles de 1974, que llevó a la caída de la dictadura salazarista.