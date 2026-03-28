Roban un camión con 12 toneladas de chocolatinas de la marca KitKat de Nestlé

Nestlé relacionó este suceso con la próxima celebración de la Semana Santa, periodo en el cual en numerosos países de Europa aumenta considerablemente el consumo de chocolate, en forma de huevos o figuras infantiles hechas de chocolate.

Advirtió que el robo -ocurrido la semana pasada mientras el camión viajaba entre centros de producción y distribución- podría provocar escasez en las estanterías justo en vísperas de la festividad religiosa.

El camión, que transportaba 413.793 unidades de la popular marca, había salido del centro de Italia y se dirigía hacia Polonia, con la intención de distribuir las chocolatinas en los países por los que transitaba.

El vehículo, que fue asaltado en un lugar que la compañía no ha especificado, así como el cargamento, no han sido localizados, mientras está en marcha una investigación en la que participan las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro.

La compañía teme que el producto pueda "entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos”.

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"El robo se produce poco después de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) EMEA, que señalaba un aumento alarmante del robo de carga y del fraude en el transporte de mercancías, con métodos de engaño cada vez más sofisticados", comentó Nestlé.

Por su parte, Kitkat indicó que puede rastrear los productos robados escaneando los códigos de barras de cada unidad.

“En caso de coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que a su vez transmitirá esta información a las autoridades correspondientes”, indicó.