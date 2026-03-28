Rusia continua la evacuación de su personal de la central nuclear iraní de Bushehr

”El 27 de marzo, gracias al trabajo coordinado de los diplomáticos rusos y representantes armenios, otros 164 empleados de la corporación Rosatom (…) volvieron a su patria”, señala la misión diplomática en un comunicado, citado por las agencias rusas.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a través de Armenia volvieron a Rusia más de 320 ciudadanos de este país.

Moscú expresó esta semana su "profunda indignación" por el segundo ataque, ocurrido el martes, en una zona próxima a la unidad de potencia número uno de la central nuclear iraní de Bushehr, pese a las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre una pausa en los bombardeos contra la infraestructura energética de Irán.

Según Rusia, Estados Unidos e Israel deben comprender que si uno de los misiles impacta contra la unidad uno de Bushehr, las consecuencias "humanitarias y ecológicas serán irreversibles".

La vida del personal de la central, incluidos los especialistas rusos, está bajo constante amenaza, señaló Exteriores ruso, que calificó esta situación de "inaceptable".

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La corporación atómica rusa, Rosatom, informó previamente que había evacuado el miércoles a 163 operarios de la central de Bushehr.

"La situación en la central nuclear de Bushehr sigue deteriorándose", añadieron en Rosatom.

El OIEA comunicó este viernes en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días.