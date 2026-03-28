Sefcovic y Greer mantienen una reunión "muy positiva" sobre el acuerdo comercial UE-EE.UU.

"Hemos aprovechado esta oportunidad para hacer una especie de balance de la situación actual en todas las cuestiones bilaterales", dijo Sefcovic esta mañana en rueda de prensa mientras asiste a la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Yaundé (Camerún).

"Acordamos seguir avanzando en nuestro trabajo sobre los minerales críticos y desarrollar, diría yo, una agenda positiva adicional", añadió el comisario europeo, quien también anunció que viajará a Estados Unidos el próximo mes de abril.

Sefcovic aseguró que el voto favorable del Parlamento Europeo al acuerdo comercial entre la UE y EE.UU - también conocido como acuerdo Turnberry - el pasado jueves, obtuvo una "reacción muy positiva" para ambos socios, ya que "demuestra que, a pesar de todas las turbulencias en la escena mundial, ambas partes nos mantenemos fieles al acuerdo, y eso es muy importante para nosotros".

No obstante, la Eurocámara añadió nuevas cláusulas para blindar a la UE en el caso de que el presidente de Estados Unidos introduzca nuevos aranceles a países europeos o cuestione la integridad territorial del bloque, como ya había amenazado en los últimos meses.

"Hemos cerrado el acuerdo de Turnberry, al que nos adheriremos y que respetaremos. Pero nuestra estrategia de cara al futuro consistirá en colaborar en la medida de lo posible con todos los socios que deseen firmar un acuerdo de libre comercio con nosotros, ya que somos conscientes de los beneficios que ello nos reporta", zanjó el representante de Comercio de la UE.

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Sefocvic apuntó también al sector siderúrgico y a los derivados del acero en su conversación con Greer, así como los efectos negativos del exceso de capacidad mundial.

A principios de este mes de marzo, la Comisión Europea presentó su nueva Ley de Aceleración Industrial, que propone exigir un mínimo de fabricación europea cuando se concedan fondos públicos a sectores estratégicos con el fin de impulsar la reindustrialización del continente y permitir que compita con China o Estados Unidos.