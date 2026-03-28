Sheinbaum defiende el nombre de Golfo de México ante dichos de Trump

“Ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos, somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos, pero ayer (viernes), otra vez, dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América”, exclamó la mandataria en una de sus giras de este fin de semana por el estado mexicano de Zacatecas.

Fue así que la titular del ejecutivo preguntó al público cómo se llamaba el Golfo, a lo que los asistentes respondieron: “Golfo de México”.

La respuesta por parte de Sheinbaum se da luego de que el republicano revivió la controversia al comparar el cambio del nombre del estrecho de Ormuz, el área controlada por Irán por donde pasa la quinta parte del crudo global, al "estrecho de Trump".

“¿Recuerdan el Golfo de México? Y un día dije, ¿por qué es el Golfo de México? Tenemos el 92 % del área que lo rodea, y (ellos) tienen un 8 %”, recordó Trump, tras bromear sobre una llamada que sostuvo con Sheinbaum para impedir este cambio.

“Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa”, continuó.

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El 20 de enero de este año, Trump bromeó con que aún se estaba a tiempo para rebautizar el Golfo de México a ‘Golfo de América’, a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

“Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (…) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo”, señaló.

Por su parte, Sheinbaum ha explicado en ocasiones anteriores que el nombre de el Golfo de México está reconocido a nivel internacional desde 1607.