Taiwán detecta repunte de actividad militar china en plena expectativa por compra de armas

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que, desde las 11:21 horas (03:21 GMT) del sábado, había detectado un total de 15 salidas de aeronaves del Ejército chino -incluidos cazas J-10 y J-16, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones- en dirección al mar.

Del total de aparatos, 11 cruzaron la línea media del estrecho e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate", la segunda en lo que va de mes.

Estas incursiones se produjeron dos días después de que el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, asegurase que Taipéi ha obtenido una "carta de garantía" de Estados Unidos en la que Washington se muestra dispuesto a autorizar nuevas ventas de armamento.

El funcionario hizo estas declaraciones la misma semana en que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su intención de viajar a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo, pero que fue aplazada por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

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Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría defenderlo en caso de conflicto con Pekín.