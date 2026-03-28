Ucrania derriba o neutraliza 252 de los 273 drones lanzados por Rusia durante la noche

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche 272 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 180 de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram, que señala que el principal objetivo del ataque fue la región de Odesa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó por su parte el ataque nocturno con más de sesenta drones contra la ciudad de Odesa, que según las autoridades locales dejó dos muertos y al menos once heridos, y advirtió en contra de rebajar la presión sobre Rusia.

Los ataques causaron además un muerto en la región de Poltava y dos muertos y dos heridos en la ciudad de Krivi Rig, en la región de Dnipropetrovsk.

Por su parte, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados informaron de la destrucción el viernes de 1.315 objetivos enemigos, en concreto "423 efectivos, de los cuales 223 fueron eliminados"; 44 puntos de despegue de drones; un complejo de misiles antiáereos, 29 sistemas de artillería; 43 vehículos; 22 motocicletas; y 231 aparatos aéreos no tripuladas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En total, a lo largo del mes de marzo (del 1 al 27 de marzo) se destruyeron o alcanzaron 32.717 objetivos, de los cuales 9.215 eran efectivos del enemigo", agrega el comunicado, difundido en Telegram.