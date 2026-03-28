UE presiona para pactar un programa de reforma de la OMC "muy riguroso" antes del lunes

"Queremos aportar un mayor sentido de urgencia para que aprovechemos las horas que nos quedan de hoy y de mañana para cumplir con una declaración ambiciosa", dijo el comisario durante una rueda de prensa esta mañana.

"Y lo que me gustaría ver es un programa muy riguroso a partir del lunes, en el que haya planes de trabajo muy claros (y) una agenda de reformas (...) De este modo, no nos encontraríamos en la situación de tener que responder a las mismas preguntas dentro de dos años", añadió.

Según Sefcovic, la mayoría de los países miembros de la OMC "comprenden" la necesidad de reformar la organización. Sin embargo, dijo no estar percibiendo "la suficiente sensación de urgencia para empezar a obtener resultados".

La conferencia, que se celebra desde el pasado jueves hasta el domingo, reúne en la capital de Camerún a los ministros y otros delegados de los 166 países miembros de la OMC, con la tarea principal de decidir si ofrecen su respaldo político a un proyecto de reforma de la organización, fundada en 1995.

El bloqueo en el funcionamiento del órgano de apelación en casos de disputas comerciales entre países es uno de los asuntos pendientes para restablecer la confianza en la OMC.

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Para ello, el Mecanismo Arbitral Multipartito de Apelación Provisional (MPIA) se estableció como una respuesta temporal ante la parálisis del mandato negociador de la organización.

En un comunicado conjunto fechado hoy mismo, la UE y los 35 países que participan en este mecanismo - al que se añadieron recientemente Barbados, Liechtenstein y Moldavia - hicieron un llamamiento al resto de países de la OMC a unirse y hicieron hincapié en su importancia "para proporcionar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio en estos tiempos difíciles".

"A la espera de que se establezca un sistema de solución de diferencias de la OMC plenamente operativo y que funcione correctamente, alentamos a otros Miembros de la OMC a que se adhieran al MPIA, que proporciona estabilidad, seguridad y previsibilidad basadas en normas", según el comunicado.

Mientras no se alcance una solución, añadió, el MPIA garantiza "que las normas de la OMC puedan aplicarse para asegurar su cumplimiento y que las diferencias comerciales entre nosotros puedan resolverse, sin que las apelaciones caigan en el vacío".