Varada de nuevo la ballena jorobada liberada de un banco de arena en el Báltico alemán

Los equipos de rescate la habían escoltado el viernes para intentar guiarla hacia el mar del Norte hasta que cayó la noche y se perdió su rastro.

El animal estuvo vagando de un lado a otro cerca de la costa hasta que alrededor del mediodía del sábado fue avistada en la bahía de Wismar, en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, donde alrededor de las 13.30 hora local (12.30 GMT) volvió a quedar varada, indicó una portavoz de Greenpeace.

En declaraciones a 'Bild', el comisario jefe de la Policía Marítima de Wismar, Holger Kraus señaló que en sus treinta años de servicio en el mar Báltico se ha encontrado con una situación similar con dos o tres ballenas de este tamaño que se habían desviado a la cosa, de las cuales "por desgracia, ninguna sobrevivió".

Christin Otto, de la organización de conservación marina Sea Shepherd, indicó en una entrevista a la cadena ntv que el hecho de que la ballena haya vuelto a encallar "no ha sido del todo inesperado", ya que el animal ha vuelto a recorrer una y otra vez las mismas rutas que ya había recorrido en las últimas semanas, donde ya se había dejado ver a menudo.

La activista precisó que el gran problema para la ballena jorobada es que el mar Báltico no ofrece las condiciones adecuadas por su baja salinidad, que ha deteriorado enormemente la piel del animal, a lo que se suma la escasa oferta de alimento, el ruido y la presencia de redes fijas.

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Otto baraja como uno de los posibles escenarios para que este cetáceo acabara en el Báltico que se trate de un macho de ballena jorobada que estaba de migración, siguió a un banco de peces y se desvió por error, y que ahora tiene muchas dificultades para encontrar el camino de vuelta a aguas abiertas porque está muy debilitado y por la enorme distancia -1.500 kilómetros- que debe recorrer hasta llegar al mar del Norte.

Reconoció que las posibilidades de salvar al animal son cada vez menores, sobre todo al ver que ha vuelto a quedar varado, pero no perdió la esperanza de que "quizás aún ocurra un milagro".

Después de varios intentos infructuosos de ayudar al animal, el jueves, los equipos de rescate cavaron con una draga un canal en el banco de arena para que la ballena pudiera volver a aguas profundas y un buzo le mostró el camino hacia la libertad.

Hasta el jueves por la noche, la ballena había recorrido unos 40 metros y sólo le restaban unos diez metros más hacia la libertad, pero los rescatistas se vieron obligados a suspender la operación al llegar la noche por razones de seguridad, según informaron los medios.

El viernes, finalmente, el cetáceo había logrado liberarse por sus propios medios, pero no llegó a abandonar la costa.

Para que la operación pueda ser considera un éxito y se pueda afirmar que el animal está a salvo, deberá llegar todavía a aguas del Atlántico.