Al menos 17 muertos por las inundaciones y deslizamientos en Afganistán

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA, por sus siglas en inglés), bajo el gobierno talibán, señaló en un informe preliminar que “en las últimas 24 horas, las fuertes lluvias, acompañadas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, han provocado 17 víctimas mortales y 26 heridos”.

El temporal ha causado destrucción en al menos 13 provincias, entre las que destacan Herat, Farah, Ghor, Badghis y Faryab.

Según los datos técnicos proporcionados por la ANDMA, el impacto de las precipitaciones ha afectado a un total de 503 hogares, 80 kilómetros de carreteras afectados, la pérdida de 24 pozos de agua y la destrucción de unas 116 hectáreas de tierras agrícolas, además de casi un millar de árboles frutales.

Las autoridades informaron que los equipos de respuesta de emergencia ya han comenzado a prestar asistencia inicial a las familias afectadas, aunque la evaluación del alcance total de los daños continúa en curso debido a las dificultades de acceso en las zonas más remotas del centro y el oeste del país.

Ante el riesgo de que las precipitaciones continúen en forma de lluvia y nieve, la ANDMA instó a la población a extremar las precauciones.

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La orografía montañosa de Afganistán y la fragilidad de las construcciones de adobe elevan la vulnerabilidad del país ante estos desastres naturales.