Al menos quince muertos en Kenia por la colisión entre un minibús y un camión

El accidente ocurrió cerca de la Universidad Dedan Kimathi en la autopista Nyeri–Nyahururu, donde un camión que transportaba troncos se salió de la carretera y chocó con el minibús.

Las investigaciones preliminares sobre la tragedia apuntan a un error humano, según informó la Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad (NTSA).

El director general de la NTSA, Nashon Kondiwa, reveló que los primeras indagaciones indican que la conducción temeraria, el exceso de velocidad y el uso de un camión en mal estado fueron las causas probables del accidente.

"Quiero ser categórico: si se confirman estas sospechas, se trató de una catástrofe evitable", declaró Kondiwa en un comunicado que recogen este domingo medios locales.

Según declaró a medios locales la agente de tráfico Elisabeth Vivi, "una motocicleta pareció de repente en la carretera y el conductor del camión intento golpear al motociclista, causando que los vehículos chocaran de frente".

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El accidente causó conmoción en este país del este de África, cuyo presidente, William Ruto, expresó su "más sentido pésame" a las víctimas.

"El Gobierno nacional, en colaboración con el gobierno del condado de Nyeri, está brindando apoyo a las familias afectadas y les ofrecerá toda la ayuda necesaria durante este difícil momento", añadió Ruto en la red social X.