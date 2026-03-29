Arzobispo en Honduras pide no reducir la Semana Santa a un "acto cultural o vacacional"

"La Semana Santa no es solo un acto cultural o vacacional sino un resumen de nuestro seguimiento de Jesús. Es un volver cada vez con más calado al origen de nuestra fe", dijo el arzobispo en la homilía celebrada en inmediaciones de la Catedral metropolitana de Tegucigalpa ante cientos de feligreses católicos.

Previo a la ceremonia religiosa, el arzobispo procedió a bendecir los ramos elaborados por campesinos que, desde el pasado viernes, se apostaron en el atrio de la Catedral de Tegucigalpa para venderlos a los feligreses.

Actos similares se celebraron en diferentes templos de la capital hondureña, incluidas procesiones con la imagen de Jesucristo cargando una cruz.

Nácher pidió a los creyentes prepararse para la Pascua con la misma diligencia con la que Jesús instruyó a sus discípulos y subrayó que estos días deben ser de "santificación y alegría".

Destacó, además, que la santidad reside en reconocer que el amor es posible incluso en medio del "mayor pecado, matar a Jesús".

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El religioso aseguró que "la promesa de Dios es más fuerte que las amenazas de los perseguidores" y advirtió sobre los peligros que acechan la vida espiritual, como "la seducción del maligno".

También pidió a los creyentes que no permitan que el miedo al sufrimiento "los paralice" ni que la cercanía de la muerte les haga "olvidar la certeza de la resurrección".

El arzobispo exhortó a los hondureños a participar en los oficios litúrgicos dentro de los templos para estar "más cerca del corazón herido de Cristo".

"Los hondureños necesitamos de la conversión, del perdón y dejar a un lado el odio, que esta Semana Santa una las familias, que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo llegue al corazón de cada uno de los ciudadanos", recalcó Nácher.

Mientras la Iglesia llama a la reflexión, cientos de hondureños continúan abandonando este domingo la capital hondureña para disfrutar de las vacaciones de la Semana Santa dentro o fuera del país centroamericano.

La movilización de turistas locales inició el viernes pasado y se prevé que irá aumentando al menos hasta el próximo miércoles, cuando iniciará el asueto de la empresa privada.

El Gobierno que preside Nasry 'Tito' Asfura concedió asueto durante toda la Semana Santa a los empleados públicos para promover el turismo interno, mientras las autoridades coordinan desde el viernes una operación de seguridad para evitar accidentes de tráfico durante las vacaciones.

Según cifras oficiales, unos dos millones de turistas, entre nacionales y extranjeros, se movilizarán en Honduras durante la Semana Santa, principalmente a las playas del Caribe, sitios arqueológicos, ríos y parques ecológicos.