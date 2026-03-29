Baréin dice que interceptó 174 misiles iraníes y 391 drones desde el inicio de la guerra

En un comunicado, la Comandancia General del Ejército de Baréin afirmó que continúan "contrarrestando las sucesivas oleadas de ataques terroristas iraníes desde el inicio de la brutal agresión" el pasado 28 de febrero.

Igualmente, llamó a los residentes a "mantenerse completamente alejados de las zonas dañadas y de cualquier objeto sospechoso, abstenerse de filmar operaciones militares y zonas de impacto de restos (de proyectiles) y evitar la difusión de rumores".

Denunció que el uso de misiles balísticos y drones para atacar infraestructura civil y propiedad privada constituye "una violación flagrante" del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas.

Estos ataques, que han provocado al menos dos muertos en un mes, son "indiscriminados y atroces", y representan "una amenaza directa para la paz y la seguridad regionales", concluyó.

Desde el inicio de la guerra, Baréin se ha visto directamente afectado por ataques lanzados por Irán contra objetivos vinculados a Estados Unidos en el golfo Pérsico, así como el resto de países de la región, siendo Emiratos Árabes Unidos (EAU) el que más ha sido atacado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pequeño reino insular, que alberga la base principal de la Quinta Flota naval estadounidense, ha sido escenario de impactos contra instalaciones militares y zonas civiles, así como contra su infraestructura energética.