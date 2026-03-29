Bombardeo contra el sistema eléctrico causa un apagón en algunas zonas de Teherán

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el ministerio de Energía indicó que "tras los ataques contra las instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán y en algunas zonas de la ciudad de Teherán y la provincia de Alborz, se interrumpió el suministro eléctrico en estas áreas", al tiempo que señaló que se está trabajando para restablecer el servicio.

El viceministro iraní de Energía, Mostafa Rajabi Mashhadi, dijo que se han activado varias subestaciones de transmisión eléctrica y el suministro eléctrico en Teherán y Karaj se restablecerá en unas horas, informó Tasnim.

Por su parte, la agencia Fars señaló que el apagón estuvo causado por los daños recibidos por una torre de alta tensión en la provincia de Alborz, así como en la subestación de Dushan Tappeh, que abastecen varias zonas de Teherán.

Según esa agencia, equipos de operarios de la industria eléctrica se han desplazado a las zonas afectadas y trabajan para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible.