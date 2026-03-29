Brasil ve de "extrema gravedad" el bloqueo de Israel al patriarca latino en Jerusalén

La Administración de Luiz Inácio Lula da Silva recordó en una nota que el bloqueo al patriarca latino se produce después de "la imposición de restricciones" a la entrada cristianos en el santuario, así como de musulmanes durante el Ramadán en la Explanada de las Mezquitas, también en Jerusalén.

El Ejecutivo considera estas acciones de "extrema gravedad" y "contrarias al statu quo histórico de los sitios sagrados cristianos e islámicos de Jerusalén y al principio de libertad de culto", indicó el comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Policía israelí impidió que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, celebraran hoy una misa sin público en el Santo Sepulcro, un suceso inaudito que Israel justificó por presuntos motivos de seguridad como consecuencia de la guerra de Irán.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas desde la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, que Lula ha calificado públicamente de "genocidio", a lo que el Estado judío respondió declarándole 'persona non grata'.

El líder progresista brasileño también ha criticado con dureza los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, que a su vez ha respondido con ataques a los países del golfo Pérsico.

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El canciller brasileño, Mauro Vieira, habló el viernes por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchí, a quien expresó su solidaridad por "las víctimas de los ataques militares a Irán".

Brasil e Irán son miembros de los BRICS, el foro que reúne a las principales economías emergentes y está liderado por China y Rusia.