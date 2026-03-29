Cinco detenidos por el secuestro y asesinato de un reputado analista político en Sudáfrica

El capitán Tintswalo Sibeko, portavoz de la Policía de la provincia norteña de Gauteng, donde está Johannesburgo, declaró al portal de noticias local News24 que se abrió una investigación por asesinato tras la desaparición de Gruzd, de origen judío y director del Programa de Gobernanza y Diplomacia Africana del Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales (SAIIA).

Según Sibeko, el analista asistió a una reunión el pasado viernes en el barrio de Corlett Gardens, donde supuestamente fue secuestrado y conducido al suburbio de Jeppestown, lugar del presunto crimen.

La Organización de Seguridad Comunitaria (CSO), una asociación judía, señaló en un comunicado que fue alertada de la desaparición de Grudz el viernes por la noche y se activó un dispositivo de búsqueda junto a la Policía y el grupo de protección comunitaria CAP.

"Logramos localizar a la víctima en la madrugada del sábado. Además, se detuvo a varios sospechosos relacionados con el secuestro", indicó CSO, al precisar que "la víctima fue encontrada sin vida en un lugar remoto".

"En este momento -explicó-, todo indica que se trata de un incidente criminal y no creemos que existan otros motivos detrás de este delito. Creemos que la víctima fue secuestrada para pedir rescate y robarle, lo que comúnmente se conoce como un 'secuestro exprés'.

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De acuerdo con la organización judía, los sospechosos "no tienen vínculos conocidos con el terrorismo ni ataques específicos contra la comunidad".

Se espera que los detenidos comparezcan este lunes ante el Tribunal de Magistrados de Johannesburgo.

El SAIIA anunció con "profunda tristeza" el "fallecimiento prematuro" de Steven Gruzd, una "parte fundamental del Instituto", conocido por "su inquebrantable dedicación a su trabajo y su compromiso con la comunidad política en África".

"Echaremos de menos su brillantez intelectual, su gran compañerismo y su carácter afable. Su ausencia deja un vacío significativo en el SAIIA y en todo el continente, al que sirvió con tanta pasión. Nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que tuvieron el placer de trabajar con Steve. Que descanse en paz", añadió la institución.

Sudáfrica, un país marcado por grandes desigualdades sociales, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Según datos de la Policía, un total de 6.351 asesinatos se registraron en Sudáfrica de octubre a diciembre 2025, una media de unos 70 al día en un país de unos 63 millones de habitantes.