Consejo de Derechos Humanos ruso ve “alta” probabilidad de restablecimiento de Telegram

“Hasta donde sé, hay una alta probabilidad de que el equipo de Telegram llegue a un acuerdo con Rusia y cumpla con las condiciones requeridas, especialmente en lo que respecta al extremismo y los canales que representan una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país”, declaró a la agencia TASS Aleksandr Iónov, miembro de ese organismo.

Agregó que “las exigencias de Rusia a Telegram son completamente razonables, y el equipo de la aplicación de mensajería las está analizando”.

Varios medio rusos informaron previamente que Telegram, con unos 100 millones de usuarios en Rusia, sería bloqueado el 1 de abril.

A día de hoy la aplicación ya apenas funciona debido a la ralentización a la que fue sometida por el regulador de las comunicaciones ruso.

Varios partidos y activistas independientes convocaron para este fin de semana protestas en una treintena de ciudades rusas para protestar contra la situación en torno a Telegram y otros bloqueos, sin que ninguno de esos actos fuera autorizado por las autoridades.