Dos drones ucranianos se estrellan en Finlandia y varios más invaden su espacio aéreo

Las autoridades detectaron en la mañana del domingo varios vehículos aéreos no tripulados volando a baja altura y a poca velocidad en la región sureste de Finlandia y desplegaron un caza F/A-18 Hornet para realizar tareas de inspección, según explicó el ministerio en un comunicado.

Dos de estos drones, que fueron identificados como ucranianos, se estrellaron sin causar daños en el municipio de Kouvola, a unos 60 kilómetros de la frontera oriental con Rusia.

"Se han detectado drones en territorio finlandés. Nos tomamos este asunto muy en serio. Las autoridades de seguridad han reaccionado de inmediato. La investigación de los hechos continúa y se facilitará más información al respecto una vez se hayan confirmado los hechos", afirmó en el comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, dijo a la televisión estatal YLE que los drones podrían haberse internado en territorio de Finlandia por error debido a las interferencias electrónicas rusas.

Según Orpo, Ucrania ha estado atacando las instalaciones petroleras rusas próximas a San Petersburgo y los buques de la flota fantasma rusa para dificultar la venta de petróleo ruso, con la que Moscú financia buena parte de su guerra contra Ucrania.

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En los últimos días, Kiev ha lanzado varios ataques con drones contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico, dos instalaciones clave de donde parte cerca del 50 % de las exportaciones marítimas de crudo de Rusia.

Otros países de la región, entre ellos Estonia, Letonia y Lituania, también informaron en los últimos días de que varios drones ucranianos se estrellaron en su territorio durante la intensificación de los ataques contra estos dos puertos rusos.