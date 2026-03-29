EE.UU. permitirá la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba

El tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en aguas cubanas el domingo en la tarde, tocando tierra el martes, de acuerdo con el diario.

El buque, Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por EE.UU. como por la Unión Europea (UE).

La llegada de esta embarcación ayudará a alivianar la crisis energética que atraviesa Cuba, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

No está claro por qué la Casa Blanca decidió permitir el paso de este buque o si permitirá en el futuro otros envíos de petróleo ruso a la isla, según señaló el rotativo.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petroleo a Cuba.

EE.UU. ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.