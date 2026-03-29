EEUU prepara su incursión terrestre e Israel quiere invadir más Líbano: Día 30

Además, en un episodio inédito en siglos, Israel ha impedido al patriarca latino (católico) de Jerusalén el cardenal Pierbattista Pizzaballa, celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Estos son los hechos más significativos del día 30:

El Pentágono baraja una operación terrestre que, según 'The Washington Post', no sería una "invasión a gran escala", sino una serie de operativos quirúrgicos de varias semanas de duración.

- La misión emplearía una mezcla de fuerzas de operaciones especiales y tropas convencionales para degradar las capacidades iraníes desde el terreno.

- Irán responde: "La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico", advirte el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia.

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- Además, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que "esperan la llegada terrestre" de los soldados, para poder “castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse y que no vuelva a intentar atacar a Irán” y criticó la contradicción: "El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre".

Netanyahu ordenó "ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, según anunció en un vídeomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí.

- "He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", añadió Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país.

- El Ejército israelí dice que se encuentra a solo "días" de completar la destrucción sistemática de la capacidad de producción de armas de Irán, pero seguirán atacando otros objetivos críticos, como el programa nuclear y los centros de mando.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto concluyeron hoy el primero de dos días de reunión de emergencia en Islamabad con el objetivo de frenar el "caos generalizado".

En un hecho calificado de "inaudito" por las autoridades eclesiásticas, la Policía israelí impidió el paso al patriarca latino de Jerusalén, la máxima autoridad de la Iglesia católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, cuando se disponía a celebrar la misa del Domingo de Ramos.

- Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa fueron interceptados mientras se desplazaban de forma privada. El Patriarcado Latino denunció que es la primera vez en siglos que se impide a los jefes de la Iglesia celebrar este rito.

- Reacción del Vaticano: El Papa León XIV lamentó desde Roma que los cristianos no puedan vivir plenamente los ritos de la Semana Santa debido a este "conflicto atroz".

- La misa fue oficiada finalmente en la Basílica de Getsemaní: "Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz".

- Justificación de Israel: La oficina de Benjamín Netanyahu alegó "motivos de seguridad" y negó cualquier "intención maliciosa", manteniendo clausurados los lugares santos de la Ciudad Vieja.

Irán anunció la fase 86 de su "Operación Promesa Verdadera 4", lanzando ataques masivos contra infraestructuras aéreas en bases estadounidenses: Camp Victory (Irak), Arifjan (Kuwait) y Al Jarj (Arabia Saudí).

También asegura haber alcanzado con precisión la Quinta Flota de EE. UU. en Baréin y la base de Al-Dhafra en EAU.

- La aviación israelí mató a 13 personas en el sur del Líbano durante la madrugada, elevando la cifra total de fallecidos en el país mediterráneo por encima de los 1.100.

- En Irak, fuerzas estadounidenses y milicias progubernamentales intercambiaron ataques en Bagdad y Nínive, mientras los hutíes desde Yemen mantienen su amenaza de intervención directa tras la andanada de misiles lanzada hacia el sur de Israel.