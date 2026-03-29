El alcalde de Saint-Denis, de origen maliense, presenta una denuncia por ataques racistas

Bagayoko, de 52 años y con orígenes en Malí, puso en cuestión las apreciaciones el pasado 27 de marzo del psicólogo Jean Doridot, cuando este respondió al periodista moderador del canal si el nuevo regidor no estaba forzando los límites por pedir a los funcionarios municipales que no estén en línea con su proyecto político que den un paso al lado.

"Es importante recordar que el homo sapiens... somos mamíferos sociales y de la familia de los grandes simios. Y, por consiguiente, en toda colectividad, en toda tribu -nuestros antepasados cazadores, recolectores vivían en tribus-, hay un jefe cuya misión es instaurar su autoridad", señaló Doridot, en CNews, un canal propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré.

La reacción entre los políticos de izquierda fue casi inmediata. Mathilde Panot, la líder parlamentaria del partido La Francia Insumisa (LFI), el mismo de Bagayoko, tildó de "asquerosos y desacomplejados" los comentarios contra el alcalde, quien fue escogido el pasado día 15 en Saint-Denis, la ciudad más grande de los suburbios parisinos, por mayoría absoluta.

"En CNews, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, es comparado con un simio y con un 'jefe de tribu'", manifestó, indignada, Panot.

Por su parte, el senador comunista Ian Brossat anunció que denunciará los comentarios ante el regulador audiovisual francés Arcom.

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El mismo día de su elección, Bagayoko fue objeto de una noticia falsa, al imputarle una frase que nunca había dicho: "Saint-Denis, la ciudad de los negros". La 'fake news' fue atribuida a las esferas de la extrema derecha francesa y denunciada por la Liga de Los Derechos Humanos (LDH) de Francia.