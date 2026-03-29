El buque petrolero ruso se encuentra cerca de Cuba y se espera que llegue el martes

El tanquero Anatoly Kolodkin se encontraba a las 21:30 hora local a una treintena de kilómetros de la costa oriental de Cuba, a la altura de la localidad de Banes, según registra la página MarineTraffic.

Esta misma fuente señala que el buque, de bandera rusa y sancionado tanto por EE.UU. como por la Unión Europea, llegará al puerto de Matanzas (a unos 100 kilómetros al este de La Habana) a las 6 de la mañana (10:00 GMT) del martes.

La llegada de esta embarcación al principal puerto petrolero del país supondrá un cierto alivio a la crisis energética que atraviesa Cuba, agudizada por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

"Rusia hace realidad nuevamente el compromiso de la ayuda material a Cuba. Combustible a horas de llegar a puerto cubano", señalaba este domingo el canal estatal Canal Caribe.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

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Trump dijo este domingo que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso: "¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema", aseguró.

El presidente estadounidense desestimó además que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la isla y aseguró que el gobierno caribeño está "terminado".

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petroleo a Cuba.

EE.UU. ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.