El exlíder senegalés Macky Sall mantiene su candidatura a la ONU pese a no apoyarle la UA

"La candidatura del presidente Sall, debidamente presentada y registrada el 2 de marzo de 2026, sigue vigente", subrayó la oficina en comunicado emitido este sábado.

El pasado viernes, la UA anunció que 20 países miembros, incluido Senegal, rechazaron una moción para respaldar la candidatura de Sall al romper el llamado "procedimiento de silencio", que permite que una decisión se apruebe automáticamente si más de un tercio de los Estados miembros no se opone antes de una fecha límite, que en este caso era el 27 de marzo.

"El proyecto de decisión sobre la candidatura de Su Excelencia Macky Sall, expresidente de la República de Senegal, para secretario General de las Naciones Unidas, no ha sido adoptado", concluyó la organización continental.

Sin embargo, la oficina de comunicación del exmandatario alegó que la UA tiene 55 Estados miembros y, de los 20 que manifestaron su oposición, "14 presentaron una objeción y 6 solicitaron una prórroga del plazo del procedimiento silencioso, sin objetar el proyecto de decisión".

"En consecuencia -prosiguió-, 35 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana no objetaron la adopción del proyecto de decisión ni solicitaron una prórroga del plazo del procedimiento silencioso".

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Según el equipo de Sall, Egipto retiró su solicitud, al igual que Liberia, que figuraba entre los países que presentaron una objeción.

Por eso, concluyó, "trece países mantienen sus objeciones y cinco sus solicitudes de prórroga del plazo del procedimiento silencioso".

La nominación de Sall, presentada formalmente por Burundi, país que ejerce la presidencia rotatoria de la UA, había suscitado dudas en círculos diplomáticos sobre el proceso y la coordinación dentro de la UA.

Sall, que dirigió Senegal de 2012 a 2024, es visto por sus partidarios como un candidato capaz de gestionar negociaciones multilaterales en nombre del continente, pero sus detractores reprochan que su régimen reprimió con dureza protestas opositoras.

La falta de un apoyo africano consensuado podría debilitar la influencia del continente en el proceso de selección en la ONU, donde importan los respaldos regionales.

Las elecciones para reemplazar a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027, tendrán lugar a finales de año.