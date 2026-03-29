El Kospi surcoreano pierde más del 4 % a la apertura por preocupaciones de guerra en Irán

Tras los primeros cuarenta minutos de negociación, el indicador se descendía un 4,21 % o 228,97 puntos, hasta los 5.209,90 enteros. El Kospi bajó un 0,40 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 3,56 %, o 40.60 puntos, hasta las 1.100,91 unidades.

La Bolsa surcoreana sufrió el declive ante los temores de una escalada en la guerra en Oriente Medio y las repercusiones sobre el suministro de crudo, en medio de reportes de potenciales incrementos de tropas de EE.UU. en la región.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía alrededor del 3 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso en torno al 5 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba más del 3,50 %, y su empresa hermana Kia registraba un declive de más del 5 %.