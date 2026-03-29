El Líbano despide a tres periodistas asesinados en un ataque israelí en el sur del país

La procesión fúnebre, que comenzó a las afueras de la capital libanesa, continuó hasta el cementerio Imam al Sadiq, en la zona de Shueifat, en el sur de Beirut, donde los cuerpos permanecerán de forma provisional hasta que finalice el conflicto y puedan ser trasladados al sur del país para recibir sepultura definitiva.

Las víctimas son Ali Shoeib, reportero del canal Al Manar; Fatima Fatouni, corresponsal de Al Mayadeen, y el cámara Mohamed Fatouni, hermano de la periodista y también trabajador de Al Mayadeen.

Durante la ceremonia, el padre de los hermanos asesinados expresó el orgullo por sus hijos y por “todos los mártires”.

El presidente del consejo de administración del grupo, Ghassan Ben Jeddou, aseguró que, pese al dolor por la pérdida, la cadena se mantendrá "firme en sus principios".

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó ayer “enérgicamente” el asesinato y afirmó que constituye “un crimen flagrante que viola todas las normas y tratados que garantizan a los periodistas protección internacional en los conflictos armados”.

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Por su parte, el ministro libanés de Información, Paul Morcos, anunció la preparación de una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Ejército de Israel aseguró tras el ataque que Ali Shoeib pertenecía a la inteligencia de la Fuerza Radwan del grupo chií libanés Hizbulá “bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar” y publicó un vídeo del bombardeo del vehículo en el que viajaban, aunque no aportó más pruebas que respaldaran su afirmación de que Shoeib tuviera un papel militar, ni tampoco comentaron las muertes de Fátima ni de Mohamed Fatouni.

Al Mayadeen defendió la labor de Fatouni, a la que describió como una reportera "reconocida por ofrecer una cobertura precisa y objetiva", y destacó su cobertura de "los enfrentamientos entre la resistencia y el Ejército israelí".

Según el Ministerio de Sanidad libanés, más de 1.100 civiles han muerto en Líbano desde hace un mes, y más de un millón de personas han sido desplazadas.