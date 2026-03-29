El OIEA confirma "graves daños" en una planta de agua pesada en Irán tras ataque israelí

La agencia nuclear de la ONU aseguró en un comunicado que basa su información en "un análisis independiente de imágenes satelitales" y en los conocimientos que tiene del lugar.

La instalación atacada produce agua pesada (óxido de deuterio), un material utilizado en ciertos reactores nucleares.

Según agregó el OIEA, la instalación "no contiene material nuclear declarado".

Irán informó el viernes pasado del ataque contra la planta, situada cerca del reactor de agua pesada de Arak, inoperativo desde el gran acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y varias potencias, entre ellas Estados Unidos.

Israel confirmó el mismo día haber bombardeado el lugar, situada a unos 400 kilómetros al noroeste de Teherán.

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Reactores de este tipo pueden producir plutonio, una sustancia de doble uso, civil pero también militar para la fabricación de bombas nucleares.

Desde el comienzo de la guerra hace un mes, tanto Israel como Estados Unidos han bombardeado varias instalaciones del controvertido programa nuclear de Irán.