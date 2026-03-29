El papa reza por todos los migrantes muertos en el mar

"Recemos por todos los migrantes fallecidos en el mar, en particular por aquellos que han perdido la vida en los últimos días frente a las costas de la isla de Creta", dijo el papa tras el ángelus en la Plaza de San Pedro después de celebrar la misa del Domingo de Ramos ante miles de personas.

La Guardia Costera griega rescató a 26 migrantes que se hallaban en una lancha neumática a la deriva al sur de Creta, mientras se teme que otros 22 pasajeros de la barca hayan fallecido.

Un comunicado de la Guardia Costera indica que las autoridades del puerto de Ierapetra en la costa meridional de Creta recibieron el viernes un aviso sobre una barca en dificultades a unas 52 millas (96 kilómetros) al sur.

Un barco del organismo europeo Frontex localizó la lancha, rescató a los 26 pasajeros - 24 hombres, una mujer y un menor de edad- y los trasladó al puerto cretense de Heraclión, donde dos fueron ingresados en el hospital.

Los migrantes rescatados afirmaron que habían salido al anochecer del sábado 21 de marzo de la región de Tobruk en el este de Libia con 48 personas a bordo para navegar hasta Grecia, pero perdieron la orientación y quedaron seis días a la deriva.

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Al carecer de agua y víveres, 22 pasajeros fallecieron durante la travesía y los supervivientes arrojaron sus cuerpos al mar, según recoge el comunicado de la Guardia Costera griega.