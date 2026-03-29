El rey de Jordania y Zelenski abordan la crisis en Oriente Medio y la seguridad regional

Durante el encuentro, el monarca reiteró su condena a los continuos ataques de Irán contra el reino hachemita y otros Estados árabes, y subrayó la necesidad de respetar la soberanía nacional, así como de intensificar los esfuerzos internacionales para lograr una desescalada integral y sostenible por la vía diplomática, según la televisión oficial jordana Al Mamlaka.

Abdalá II advirtió, además, de los riesgos de prolongar el conflicto, señalando que ello podría agravar las dificultades económicas tanto en la región como a nivel global.

La reunión también abordó las relaciones bilaterales entre Jordania y Ucrania, así como las vías para fortalecer la cooperación entre ambos países.

Por su parte, Zelenski condenó los ataques contra Jordania y otros países de la región, y destacó la importancia de restablecer la estabilidad en Oriente Medio.

Al encuentro asistieron el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman Safadi, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el mayor general Yousef Ahmed al Huneiti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski, el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Estados Unidos en la zona, visitó el viernes Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán.

El sábado, Zelenski se reunió en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y posteriormente, en Doha, con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

En estos tres países, Ucrania firmó acuerdos de cooperación en los ámbitos de seguridad y defensa.