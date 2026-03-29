Embajador de EEUU considera que Israel se ha extramilitado al bloquear al patriarca latino

"La decisión tomada hoy por la Policía Nacional de Israel de impedir la entrada del Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y otros tres sacerdotes a la iglesia para impartir una bendición el Domingo de Ramos, constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial", dijo Huckabee en una declaración publicada en X.

El embajador apunta que a pesar de que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja permanecen cerrados por motivos de seguridad -la razón esgrimida por la oficina de Bejamín Netanyahu para impedir el paso a Pizzaballa-, las restricciones son para multitudes, lo cual no era el caso.

"Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada", lamenta el diplomático, que generalmente apoya los puntos de vista de Israel.

Los agentes de policía israelíes impidieron este domingo el acceso de Pizzaballa y el custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, a la iglesia del Santo Sepulcro.

Según el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén, ambos se dirigían de forma privada al templo, "sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel limita las reuniones al aire libre a menos de 50 personas por la guerra y sus autoridades alegan que el cierre de los lugares santos se debe a que los servicios de emergencias no podrían moverse por las callejuelas de la Ciudad Vieja con facilidad en caso de un ataque.

Durante el mes sagrado para el islam del Ramadán, que coincidió durante varias semanas con la guerra, la Policía impidió a los fieles acudir a la Explanada de las Mezquitas y dispersó con violencia a los palestinos que trataron de rezar fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.