Emiratos dice que interceptó 1.914 drones y 429 misiles iraníes desde inicio de la guerra

"Desde el inicio de los flagrantes ataques iraníes, las defensas aéreas de EAU han interceptado 414 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.914 drones", afirmó el departamento en un comunicado, y añadió que hoy mismo han interceptado 16 misiles balísticos y 42 drones.

Los ataques provocaron durante este mes la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas, además de la muerte de un civil marroquí en Baréin contratado por el Ejército emiratí, así como ocho fallecidos de nacionalidad paquistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.

En estas acciones lanzadas por Irán resultaron heridas al menos 178 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos de Suecia, el único país europeo que figura en la lista.

En la nota, Emiratos afirmó que se mantiene "plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que combatirá con firmeza todo aquello que pretenda socavar la seguridad del país".

Por otra parte, el asesor del presidente de EAU, Anwar Gargash, exigió "reparaciones a Irán por los ataques contra instalaciones civiles y vitales, así como contra civiles".

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"Irán engañó a sus vecinos sobre sus intenciones antes de la guerra y reveló una agresión premeditada a pesar de sus sinceros esfuerzos por evitarla, lo que hace que estas dos vías sean esenciales para enfrentar a un régimen que se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad del golfo Pérsico", dijo hoy en su cuenta oficial de X.

A pesar de la efectividad de los sistemas de defensa aérea, algunos proyectiles y restos han impactado en territorio nacional, alcanzando infraestructuras militares vinculadas a Estados Unidos, así como aeropuertos como los de Abu Dabi y Dubái, el puerto de Yebel Ali, zonas industriales e, incluso, hoteleras.

En el terreno diplomático, la guerra también ha generado repercusiones, dado que Emiratos anunció tan sólo un día después del inicio de la guerra el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y misión diplomática, mientras que estudia la posibilidad de congelar activos iraníes depositados en el país como medida de presión.