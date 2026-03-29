España ve un ataque a la libertad religiosa que Israel impida la misa en el Santo Sepulcro

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", se queja Sánchez en una publicación en su cuenta de X.

Y agrega que "desde el Gobierno de España condenamos "este ataque injustificado a la libertad religiosa" y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir".

La Policía israelí impidió que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, celebraran hoy una misa sin público en la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad VIeja de Jerusalén, un suceso que no había ocurrido en siglos.

Ante las numerosas reacciones de condena suscitadas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por presuntos motivos de seguridad como consecuencia de la guerra de Irán la prohibición al patriarca.