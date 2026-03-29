Fujimori encabeza simulacro de votación presidencial a dos semanas de comicios en Perú

Según el ensayo de votación difundido por el programa Cuarto Poder, el candidato del partido País para Todos, Carlos Álvarez, tiene 8,9 % de votos válidos y el postulante izquierdista del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, es cuarto con el 7,4 % de votos válidos, a dos semanas de la elección presidencial.

En el quinto y sexto lugar de votación figuran el exministro Jorge Nieto, del partido del Buen Gobierno, con 6,8 % y el izquierdista Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5,9 %.

No obstante, el voto blanco y viciado representó el 28,9 % de los votos válidos.

Los resultados del simulacro de votación son similares a la encuesta de intención de voto, difundida también por Datum, a diferencia de la ubicación de Roberto Sánchez, exministro del condenado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que en la encuesta es sexto con 4,9 %, un punto porcentual más que en la anterior medición.

Así, el sondeo de intención de voto le dio a Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), un 13 %, con mayor preferencia entre los electores de Lima (16,5 %), el norte (16,2 %) y el oriente del país (14,6 %).

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El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se ha estancado en 11,7 %, con mayor intención de voto en Lima (17,4 %) y el sur (9,6 %).

Por su parte, Álvarez subió a 6,9 %, con mayor preferencia en el norte (8,6 %) y oriente (8 %), y López Chau se estancó en 6,1 %, con favoritismo en el centro del país (10,7 %).

A su vez, Nieto subió a 5,9 %, con mayor intención de voto en el sur (5,2 %), y Sánchez también subió a 4,9 %, seguido por el candidato de Alianza para el Progreso César Acuña con 4 %.

En la encuesta de intención de voto hay un porcentaje de indecisos de 23,9 % y un 12,3 % votará por otros entre los 35 postulantes que se presentan a las elecciones presidenciales del 12 de abril.

El sondeo de Datum también mostró que el 54 % ya decidió su voto, el 13 % lo está pensando entre varias opciones, el 30 % no ha pensado nada y el 3 % no sabe por quién votar.

El estudio se aplicó a una muestra de 2.000 personas a nivel nacional, entre los días 25 y 27 de marzo, después del debate presidencial de la semana pasada, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,2 %.