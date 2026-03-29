Iglesia de Perú invoca a asumir el desafío de la reconciliación nacional

El mensaje al pueblo peruano firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, presentó una invitación a mirar con sinceridad la realidad de la nación, "marcada por heridas que aún no han sanado: la violencia, la corrupción, la pobreza y la exclusión".

Afirmó que la Semana Santa es también una oportunidad para "reconocer nuestras fracturas como sociedad y asumir el desafío de la reconciliación nacional".

"Solo mediante la verdad, la justicia y el perdón social podremos reconstruir la confianza entre los peruanos", señaló la Iglesia en el inicio de los eventos previos a la muerte y resurrección de Jesús, según la fe católica.

García precisó que les preocupa el avance del individualismo materialista, que debilita el bien común y profundiza las desigualdades, y recordó las palabras del fallecido Papa Francisco de que "cuando se pierde el sentido del bien común, se resiente la convivencia social y la paz se vuelve frágil".

Los obispos peruanos afirmaron que "no es aceptable que, en un país rico en diversidad y recursos, muchos hermanos continúen viviendo en pobreza y sin oportunidades".

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Sin embargo, a pesar de las dificultades, agregaron que el pueblo peruano posee "una profunda reserva moral, visible en la solidaridad, la fe y el compromiso silencioso" de tantos ciudadanos que trabajan por el bien común.

Por tal motivo, la Iglesia reafirmó su compromiso de acompañar al pueblo en la búsqueda del desarrollo humano integral y resaltó las palabras del Papa León XIV sobre que Perú está llamado a seguir el camino de "la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional".

El mensaje de los obispos fue entregado a dos semanas de las elecciones generales en Perú, en las que se elegirá al nuevo mandatario y Parlamento, y en medio de un tenso clima de violencia en las calles por una ola de criminalidad en Lima y otras ciudades del norte del país.