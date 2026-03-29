Incautan tres toneladas de cocaína en Costa Rica tras persecución en el Pacífico central

El reporte de las autoridades indica que el trabajo coordinado con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas (DEA) permitió realizar una operación marítima y terrestre que derivó en la captura de seis personas y la identificación de 3.220 paquetes de cocaína, aproximadamente tres toneladas.

"Los oficiales ubicaron dos embarcaciones en las cercanías del sector conocido como Playa Hatillo (Pacífico central). Al percatarse de la presencia policial, estas se separaron en direcciones distintas, iniciándose de inmediato una persecución", explica el informe preliminar.

Una de las embarcaciones fue interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas, logrando la aprehensión de un tripulante. Tras asegurar la escena, las autoridades dirigieron sus esfuerzos hacia la segunda embarcación, la cual fue encallada por sus ocupantes.

"Durante la segunda intervención se produjo un intercambio de disparos con sujetos que se encontraban en las cercanías, quienes lograron darse a la fuga. Esta embarcación fue asegurada junto con la carga ilícita, por parte de los oficiales", detalla el Ministerio de Seguridad.

Posteriormente, la policía costarricense desarrolló un operativo en la zona que permitió la detención de cinco personas que se desplazaban en un vehículo, entre ellas un hombre de nacionalidad colombiana con residencia costarricense, que se presume estarían vinculados con los hechos.

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Además, cerca del sitio donde se encontraba la embarcación encallada fue localizado un camión que, según las investigaciones preliminares, sería utilizado para el transporte de la droga.