Israel dice estar a "días" de cumplir sus objetivos contra el sistema de producción iraní

"En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción", dijo durante una sesión informativa este domingo el portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani.

El militar incidió en que ello no significa que Israel esté concluyendo su misión en Irán, dado que otras familias de objetivos (como las capacidades nucleares iraníes, su arsenal de misiles balísticos o sus centros de mando) siguen existiendo.

Israel está cerca de haber destruido el 90 % de las infraestructuras para el desarrollo de armas "que amenazan a Israel", recogió el sábado el diario The Times of Israel.

Oficiales israelíes sostienen que el Ejército ha lanzado más de 8.500 ataques en Irán desde que comenzó la guerra, dirigidos contra más de 3.000 objetivos entre centros de mando; su industria armamentística y, con mayor frecuencia en los últimos días, sus capacidades nucleares.

Sin embargo, desde que Estados Unidos e Irán entablaron conversaciones para abordar un posible cese de las hostilidades, Israel ha focalizado sus ataques en objetivos militares frente a los políticos.

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Sobre el Líbano, el militar aseguró que las tropas israelíes continúan desplegadas mayoritariamente en torno a la frontera, mientras parte del despliegue profundiza en el país vecino a través de redadas y operaciones "selectivas". Evitó pronunciarse sobre si los soldados han avanzado más de ocho kilómetros en sus movimientos en el sur libanés.

El portavoz castrense rechazó pronunciarse sobre el asesinato de los periodistas Fatima y Mohamed Fatuni en un ataque israelí en el sur del Líbano, en el que las fuerzas armadas dijeron matar al también periodista Ali Shaib, acusándolo de pertenecer al grupo chií libanés Hizbulá sin demostrarlo.

También negó que el Ejército israelí esté dispuesto a dar pruebas de su vinculación a Hizbulá. El sábado, oficiales militares defendieron como pruebas de su filiación la publicación de un mensaje en la red social X en 2024 y sus contactos con miembros de la organización, si bien se negaron a compartir detalles sobre dichas conversaciones.